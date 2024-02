Papá En Apuros Cap 82 EN VIVO: ¿Jorge será capaz de confesarle toda al verdad a Vicky?

Jorge y Natalia están metidos en un gran dilema. La incertidumbre por saber quién es el verdadero padre del hijo de Natalia se está apoderando del instructor de la Marina. En el episodio de hoy, el mejor amigo de Martín decidirá confesarle a su prometida Vicky que la engañó. ¿Le hablará acerca del hijo que podría tener con la novia de Martín?

En el reciente avance se observa a que Vicky se mostró preocupada al ver a Jorge ingresar cabizbajo a la cevichería . “Al fin apareciste… pero ¿qué te pasó? Dime, ¿te dijeron que te hagas alguna…?”, le preguntó la dueña de “Ceviche y Amor”. Sin embargo, ella no contaría con la inesperada respuesta que le dará su futuro esposo. “Te engañé… Sí Vicky, te engañé”, aseguró el instructor de la Marina.

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Natalia y Jorge se vieron a escondidas para conversar sobre la paternidad del bebé en camino. “No vuelvas a intentar decirle a Martín que este hijo no es de él. Uno a los amigos no le hace daño. Si le cuentas le vas a destrozar la vida”, amenaza Natalia a Jorge, quien responde: “También merece que sea honesto. Me estoy volviendo loco. Ayer soñé que tenía 8 hijos”, agregó Jorge.

Julieta encaró a Matías por mentirle acerca de sus encuentros con su amiga la “Gringa”. “Pasó. Pasó que me cansé que me estuvieras mintiendo. Sé que me estuviste mintiendo. Don Lucho vino y me contó que estaban juntos. Todo el rato se están cuchicheando. Yo no soy tonta. ¿Por qué me mentiste?”, reclamó Julieta a Matías.

