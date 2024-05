Papá en Apuros Cap. 131: Martín sepulta a Natalia y jura que nunca la perdonará por mentirle  

Martín Seminario se enteró de que no es el padre del hijo que está esperando Natalia Rodríguez. Por este motivo, fue a su hogar para confrontarla y finalmente terminó confesando el macabro plan que tenía. El comandante no tomó para nada bien esto y explotó contra la secretaria por interrumpir su amor con Julieta Olaya.

“Yo sé que me equivoqué, pero detrás de este grave error hay un gran amor”, comentó Natalia intentando excusarse por la vil mentira que dijo. “No, detrás de esto está tu locura. Te juro que estás completamente loca”, sentenció el Capitán de Fragata. “No soportaba imaginarte en los brazos de la lanchera. Ella no te merece, se va a casar con su novio”, acotó la mujer.

Martín no aguantó más y explotó contra ella. “En este momento ya no me interesa como te sientes, Natalia”, manifestó. “Nunca te voy a perdonar esto. Nunca”, sentenció.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.