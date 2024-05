Papá en Apuros Cap. 130: Martín CONFRONTA a Natalia y pide que le cuente la verdad, ¿le seguirá mintiendo?

Martín Seminario fue en busca de Natalia para confrontarla por mentirle y ocultar una importante verdad. El Marino se enteró por el propio Jorge Arrarte, que el hijo que está esperando la secretaria es del instructor de La Marina. Esto puso furioso al comandante, pues terminó su relación con Julieta por el bebé.

“Jorge me contó todo”, dijo muy molesto cuando ingresó al departamento de la señora. “¿Jorge? Otra vez seguramente hablando estupideces”, intentó excusarse. “Yo no te mentí”, agregó muy nerviosa. “¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? Mi hermanito no se merece esto”, intervino Bárbara.

Natalia no dio su brazo a torcer y quiso tratar de persuadir al Capitán de Fragata con más mentiras. “La verdad es que Jorge se enamoró de mí”, comentó. Finalmente, ante tanta insistencia, decidió decirle la verdad.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.