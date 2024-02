¿No quiere ser madre? Luciana Blomberg de Papá en Apuros aclara su posicición frente a la maternidad

Luciana Blomberg, la actriz que le da vida a Julieta en ‘Papá en apuros‘ estuvo en ‘Habla Serio‘ junto a Mónica Delta y Santiago Gómez. Ella habló sobre su formación como actriz y el desafío que fue interpretar a Julieta Olaya en la novela peruana. Además, la actriz aclaró qué fue lo que realmente expresó sobre su postura frente a la maternidad.

En declaraciones a otro medio, Blomberg afirmó: “Nunca he querido ser madre. A mis 31 años no tengo ese sentimiento de maternidad, no sé si surja más adelante”. Es por ello que la actriz, durante el podcast ‘Habla Serio’, explicó qué fue lo que realmente dijo a la prensa.

Luciana Blomberg dejó claro que la maternidad no figura en sus planes inmediatos. Sin embargo, abrió la puerta a la posibilidad de un cambio en el futuro, indicando que no descarta la idea de convertirse en madre más adelante.

“Cuando me preguntaron dije que no quería ser madre. Nunca me he planteado la maternidad. Pero, te soy honesta, no lo sé. Ahora mismo no me provoca ser mamá, tengo otras prioridades. Tener un hijo es una responsabilidad económica y emocional muy grande. Lo mismo le dije a ellos”, señaló.

La actriz, quien despierta simpatía con su interpretación de Julieta en ‘Papá en Apuros’, reveló que, por ahora, su prioridad está en su crecimiento personal y profesional.

Luciana le responde a Lesly Castillo

Las declaraciones de Luciana Blomberg sobre no querer ser madre han causado controversia en redes sociales. Una de las personas del medio artístico que criticó a la actriz de ‘Papá en Apuros’ fue Lesly Castillo, exconductora y madre de dos hijos.

Castillo, radicada en Arequipa y conocida por ser la expareja de Mauricio Diez Canseco, reprochó a Blomberg, afirmando: “Pues es una persona que jamás sabrá la verdadera felicidad“, en referencia a la decisión de la actriz de no tener hijos ni casarse en el corto plazo.

Durante el diálogo en ‘Habla Serio’, Luciana Blomberg no dudó en responder, defendiendo el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su vida y maternidad. En sus propias palabras, la actriz afirmó: “Las mujeres no tienen que ser madre si no quieren serlo. Los tiempos han avanzado y nosotras tenemos voz con nuestras propias decisiones. No tienes que traer hijos al mundo por obligación”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.