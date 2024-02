“Me besé con Ramón”: La confesión de Vicky que terminaría con los planes de boda con Jorge | Papá en Apuros Cap 85

En el capítulo 85 de Papá en Apuros, Jorge llegó al restaurante de Victoria para invitarla al cumpleaños de Julieta. Sin embargo, antes de ir, la mujer le confesó a su ex prometido que ella también lo engañó, pues se dio un beso con Ramón.

“Te engañé porque yo me besé con Ramón”, le confesó la mujer. Al escucharla, Jorge explotó y señaló que el hombre “no le llega ni a los talones”. Sin embargo, la madre de Matías defendió a su mejor amigo de los calificativos de Jorge. “No hables así. Ramón es un buen hombre”, le recriminó.

Esto no fue del agrado del instructor de la Marina, quien se molestó al escucharla defender a Ramón. “Defiendes al hombre que te besó. No lo puedo creer, la madre de mis hijastros besándose con otro“, señaló indignado. Además, reveló que está muy dolido por la traición de su prometida. “Te advertí, Vicky. Me destrozaste al corazón”, afirmó antes de irse.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.