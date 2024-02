Matías sigue confundiendo a La Gringa con sus acciones: ¿Qué hizo el mesero? | Papá en Apuros Cap 85

En el capítulo 85 de Papá en Apuros, La gringa citó a Matías para conversar. Ambos estuvieron muy incómodos luego de que La Gringa le confesara a Julieta sus sentimientos por el mesero. Matías se mostró muy cariñoso con ella.

“No puedo ni llamarla, me siento tan poca cosa. Pero también aliviada de que me haya entendido”, señaló en un inicio la estadounidense. Por su parte, Matías se mostró empático con la joven y le dijo: “No eres de lo peor, solo tienes sentimientos encontrados, pero todo va a estar bien”.

Además, el joven le agarró la mano y comentó: “No me gusta verte así, con esa carita de pena”. La gringa continuó echándose la culpa, pues se enamoró del novio de su mejor amiga. “No hay nada que hacer, yo me equivoqué. Me confundí. Yo sé que te vas a casar con Julieta. Quiera cerrar los ojos y que esta pesadilla acabe”, comentó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.