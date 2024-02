Martín no soporta la presión de Natalia y le grita la verdad: “Si no estuvieras embarazada, estaría con Julieta” | Papá en Apuros Cap 86

Natalia Rodríguez volvió a la casa de Martín Seminario después de que él le pida toda la tarde libre para estar exclusivamente con sus hijos. Pero, la mujer no se daría por vencida para tener un momento a solas con el Capitán de fragata; aunque su plan no salió como esperaba.

En el capítulo 86 de “Papá en Apuros”, Natalia volvió a la casa Seminario para pedirle a Martín que le dedique tiempo ahora que sus hijos ya estaban descansando. Sin embargo, el Comandante se mostró reacio a ello y le gritó la verdad.

“Natalia, no nos engañemos más. Ya no sé de qué manera explicártelo, yo no quiero estar contigo ahora, no quiero cariñitos, no quiero abracitos, no quiero nada. Te juro que ya no puedo más, Natalia. Te pedí un tiempo para estar con mis hijos y parece que no me escuchas o no te importa. Deja de presionarme, deja de obligarme a hacer cosas”, dijo Martín.

Natalia se mostró confundida y le aseguró que nunca lo había obligado a nada. Pero Martín le dijo algo que dejó completamente decepcionada a la mujer: “Me estás obligando a estar contigo ahora y no quiero. Natalia, yo no estoy enamorado de ti y, si no estuvieras embarazada, yo estaría con Julieta”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”, la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.