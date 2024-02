Martín enfurece con Natalia por llamar ‘lanchera sin educación’ a Julieta | Papá en Apuros Cap 75

La defendió. En el capítulo 75 de Papá en Apuros, Natalia encontró a Julieta y Martín hablando solos en la cocina. Esto la enfureció y se puso celosa, por lo que tildó a la chorrillana como ‘lanchera sin educación’. Martín, inmediatamente, la defendió.

“Julita no tenías que quedarte hasta tarde. Me imagino que tu novio te está esperando”, le dijo Natalia. Tras decirle eso, la chorrillana se fue e inmediatamente comentó: “Es tan linda, ya entiendo por qué te confundiste con ella. Es tan buena que uno se termina olvidando que es una lanchera sin educación”.

Luego de escucharla, Martín le respondió indignado: “¿Perdón?”. Natalia quiso arreglar la situación y le respondió: “Es trabajadora y se esfuerza, pero la realidad es que es una chiquilla del muelle. Hay una diferencia muy grande entre ella y nosotros”.

Martín no soportó y le respondió: “Discúlpame Natalia, no creo que Julieta y yo seamos distintos. Tampoco creo que sea sin educación. A mí me parece una maravillosa mujer y me encanta tenerla cerca”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.