María Eugenia Rencoret y Patricio López elevan sus expectativas para el estreno de “Papá en Apuros” | ENTREVISTA 

Por Alejandra Sánchez

Llevan más de 30 años trabajando juntos en Chile y este 2023 dieron el salto internacional para traer al Perú la adaptación “Papá en Apuros”, protagonizada por Juan Carlos Rey de Castro para Latina Televisión. Estamos hablando de María Eugenia Rencoret y Patricio López, productores de ficción de la cadena Mega en el mencionado país sudamericano, quienes se han convertido en los socios estratégicos de esta casa televisora para llevar con éxito a la pantalla la nueva novela familiar que promete enamorar a los peruanos.

Patricio confesó que la alianza entre ambas cadenas de televisión latinoamericanas nació por el deseo de Latina de regresar a las telenovelas. “Nosotros tenemos muchos contenidos a los que les ha ido muy bien en Chile. Nuestra experiencia junto a la destreza que tiene el equipo realizador peruano pudo hacer un buen equipo, un buen círculo virtuoso”, dijo a Latina. Ellos transmitieron “Papá a la Deriva” en 2015 y tuvo rotundo éxito. Ahora, planean repetir la fórmula con “Papá en Apuros”.

Un amor al arte que les nació desde pequeños

Antes de siquiera empezar en el mundo del entretenimiento, María Eugenia Rencoret y Patricio López se enamoraron de la ficción a través de los libros y las telenovelas. “Me encantaban también las historias de amor y después empecé a ver en televisión en blanco y negro las telenovelas. Ahí empezó el gusto por tratar hacer ese tipo de producciones”, dijo la productora.

A los 20 años, ingresó al área dramática de la televisión nacional de Chile para hacer teleseries. Desde entonces, nada la ha detenido.

Pero, en ese mismo camino, María Eugenia conoció a Patricio, su complemento perfecto para hacer de las telenovelas su vida entera. “Yo me crié viendo telenovelas en Chile, que es el “contenido reina” en nuestro país. Es parte de nuestra cultura… Todos contamos cuentos de alguna manera, [solo que] algunos lo hacemos de manera más profesional y en nuestro caso, hemos tenido la suerte de formar un gran equipo para que además, sean buenas historias”, agregó López.

El esfuerzo ha dado resultado y por ello, María Eugenia recibió este año un reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) a su trayectoria dentro de la industria de su país natal. Hasta el momento, la productora no asimila el hecho.

“Fue realmente inesperado. Me sorprendió muchísimo. [Me siento] Totalmente agradecida por el reconocimiento y muy vieja también porque llevo 38 años en la industria, es mucho tiempo. Y la verdad es que ha sido un viaje maravilloso. Estoy agradecida con el equipo con el que trabajo. Siempre he dicho que esto no se hace solo, es el trabajo de un gran equipo”, agregó.

¿Cómo se involucraron en la producción?

Hacer esta versión peruana de la novela ha sido, para los socios estratégicos de Latina, como volver a vivir ese primer rodaje. María Eugenia Rencoret nos comentó, durante su última visita a esta casa televisora, que no se hicieron muchos cambios a la historia de “Papá en Apuros” que empezaron a trabajar a partir de diciembre de 2022. Lo que sí tuvieron que revisar con los guionistas fueron ciertas palabras con significados distintos en Chile y Perú.

En tanto, el equipo de “Papá en Apuros” también identificó que era muy importante incluir en la novela el uso de las redes sociales, lo cual, allá por 2015, aún no era tan fuerte por falta de tecnología avanzada. “En el tiempo, la historia no cambia. Lo que cambia en el fondo son las formas que tienen que ver con la realización. Hay una relación más moderna que incluye a las redes (como Tik Tok)”, precisó Rencoret.

Ambos socios estratégicos estuvieron involucrados en el proceso de casting para encontrar a los actores perfectos que puedan interpretar a sus queridos personajes. Y parece que el trabajo fue más sencillo de lo esperado. “Tienen un elenco increíble. Hay actores buenísimos acá en Perú y claro vinimos a la audición varias veces. Fue una decisión difícil porque había muy buenos actores. Hay un tremendo elenco en ‘Papá en Apuros’, pero, además, hay intérpretes realmente súper buenos. Cuando hicimos la elección del reparto nos costó mucho tomar la decisión”, agregó María Eugenia.

La tarea no culminó con la adaptación y elección del elenco. Su llegada a Perú en septiembre se debió justamente a que ambos supervisaron la grabación de los capítulos en el distrito de Chorrillos, de donde llegaban cuando brindaron esta entrevista. “Es bien especial llegar al set de grabación. Es una experiencia nueva para nosotros y estamos contentos de llevarla a cabo, de estar viviéndola”, aseguró Patricio López. A ese comentario se sumó María Eugenia, quien refirió que es “como empezar de nuevo”, pero siente que es una experiencia que “revitaliza”.

“Trabajar con un equipo que es desconocido y con actores totalmente nuevos también es un regalo. Estoy agradecidísima por cómo nos han recibido y cómo hemos podido hacer en conjunto este trabajo. Ha sido una de las mejores experiencias que yo he tenido y lo digo de verdad, de corazón”, agregó la socia estratégica de Latina.

Pronto llegará “Papá en Apuros” a Latina y María Eugenia Rencoret junto a Patricio López mantienen las expectativas de que los televidentes podrán disfrutar de nueva novela familiar como no se ha visto antes. “No se van a defraudar, les va a encantar, es una historia de amor preciosa (…) Es una teleserie maravillosa, les va a gustar mucho, la van a tener siempre en su corazón. La van a pasar muy bien en familia”, concluyeron los socios estratégicos.