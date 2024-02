“Lo peor de mi vida ha sido conocerte”: Luna rompe las esperanzas de Jhonatan en retomar su relación | Papá en Apuros Cap 85

En el capítulo 85 de Papá en Apuros, Jhonatan no pudo más con su consciencia y le confesó a Luna que él le exigió a Pablo para que termine con ella. La joven se siente muy dolida por la traición de su amigo, a quien le responde con duras palabras.

“Esta semana me tocó ser el tutor de Pablo y le dije que si no terminaba contigo lo iba a castigar. Me dieron celos inexplicables”, le contó el cadete. Por su parte, Luna se mostró afectada por su confesión y le dijo: “Eres mi amigo. Tú me dijiste que no podíamos estar juntos”.

Por su parte, Jhonatan se justificó con las estadísticas y señaló que luego de haber tenido sus primeras relaciones, ahora ya podían estar juntos. Sin embargo, Luna le cortó las esperanzas al decirle. “No Jhonatan, yo jamás estaría con alguien tan malo como tú. Lo peor de mi vida ha sido conocerte”, manifestó con ira.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.