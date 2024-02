La Gringa se sinceró con Julieta: “Estoy perdidamente enamorada de Matías” | Papá en Apuros Cap 84

En el capítulo 84 de Papá en Apuros, ‘La Gringa’ por fin se sincerará con Julieta Olaya sobre sus sentimientos por Matías. Esto se debe a que la joven se encontraba muy preocupada por el cambio de actitud de su amiga. “Gringa, ¿qué fue? ¿hice algo, dije algo?”, expresó en medio de la reunión. “No, dije que iba a venir un rato y eso hice. Ahora me tengo que ir”, sentenció.

Esta respuesta no fue nada convincente para Julieta, por lo que insistió en saber más. “Pero Gringa, la fiesta recién está empezando. ¿Dónde está mi amiga que se quedaba hasta que apaguen las luches? ¿Qué pasa?”, preguntó. “No te creo Gringa. Últimamente estas toda rara, me estás evitando. Yo quiero que me digas de una vez qué te pasa conmigo”, añadió.

“Es con Matías. El tema es con Matías”, comenzó diciendo ‘La Gringa’. “Yo no puedo más. No puedo estar cerca de él. Julieta, estoy perdidamente enamorada de Matías”, confesó. Julieta sólo se quedó callada y no dijo nada al respecto.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.