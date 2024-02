‘La gringa’ besó a Matías: ¿El prometido de Julieta le correspondió? | Papá en Apuros Cap 74

Recientemente, ‘La gringa’ anunció que dejaría el Perú para regresar a su país natal porque ya no se sentía feliz. Ante ello, su amigo Matías Quiroz le aseguró estar triste ante su pronta partida; pero nunca esperó lo que haría su amiga.

En el capítulo 74 de “Papá en Apuros”, ‘La gringa’ llegó al restaurante “Ceviche y Amor” para hablar con Vicky Pacheco sobre las próximas elecciones para definir el futuro del muelle. Ahí se topó con Matías, quien le pidió unos minutos para conversar.

“Te juro que cada vez que pienso que te vas a ir, se me rompe el alma. Te está pasando algo y no me quieres contar”, le confesó el joven. “Mati, que yo me vaya es lo mejor para todos”, le respondió ‘La gringa’.

Pero Matías no se quedaría callado: “No Gringa. Es lo mejor para ti, pero no para mí. Te juro que siento un vacío en mi alma cuando te vas a ir”. Estas palabras emocionaron a la joven extranjera, quien se acercó a darle un beso que, curiosamente, fue correspondido. Esto, pese a que él es el prometido de Julieta Olaya, la mejor amiga de ‘La gringa’.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.