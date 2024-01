“Fue bonito, pero ya fue”: Cristóbal y Stephanie dan fin a su relación por completo | Papá en Apuros Cap. 66

Después de tantas idas y vueltas, Cristóbal y Stephanie por fin habría dado un cierre a su capítulo. Todo comenzó luego de que la hermana de Jhonatan Quiroz lo llamara por teléfono después ver el video de él besándose con Bárbara. Le pidió que por favor se acercara al restaurante de su mamá para poder conversar.

“¿Stephie qué pasó? ¿Por qué me llamaste?”, fue lo primero que le preguntó cuando al vio. “Quiero saber si fui importante para ti”, fue lo que le respondió Stephanie. “Claro, claro que lo fuiste. Lo nuestro no funcionó, pero yo igual te quiero mucho”, sentenció Cristóbal. “Claro, como me quieres y no funciono te fuiste corriendo con Bárbara”, fue el dardo que lanzó Stephanie.

“Cris, yo me he sentido super mal desde que terminamos. Después veo videos tuyos con Bárbara ¿Cómo crees que eso me hace sentir?”, acotó. “Si nosotros no estamos juntos es porque tu elegiste estar con Pedro”, añadió. “Nosotros nos conocimos, fue bonito pero ya fue. Que estés bien, Stephie”, sentenció. Tras ello se fue y Stephanie comenzó a llorar desconsoladamente.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.