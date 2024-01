“Es la primera vez que mi ‘chamba’ me termina de convencer”: Jano Baca más que satisfecho con su trabajo en “Papá en Apuros”

Jano Baca es uno de los actores que está ganándose el cariño de todos los fans de “Papá en Apuros” gracias a la gran interpretación que hace de Elvis Tangoa. El actor hace el papel de un joven estudiante de la marina que proviene de la selva. “Desde el casting a mí me contaron un poco de qué iba Elvis y traté de asumirlo con el respeto más grande posible y tratar de acercarlo a mi experiencia”, contó en Reporte Semanal.

Asimismo, narró la experiencia que tuvo cuando viajó a la selva. “He tenido la suerte de estar en Iquitos un par de veces (…) Trato de que Elvis tenga un acento específico”, expresó. Asimismo, contó que tiene amigos que son oriundos de esa parte del país, por lo que lo ayudaron a perfeccionar el acento.

Como si fuera poco, algunas personas no conocen que Jano Baca tuvo que pasar por mucho antes de llegar a donde está. “Yo me formé en la universidad católica. Al inicio cuando tenía 18 años, fui mesero, asesor financiero y aprendí a editar videos durante la pandemia hasta que llegó papá en apuros y me sacó de ahí (…) Creo que es la primera vez que como actor mi chamba en tele me termina de dejar satisfecho”, sentenció.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

"Papá en Apuros" se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.