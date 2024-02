¿Empezó a sospechar? Martín se mostró preocupado por el extraño comportamiento de Jorge | Papá en Apuros Cap 83

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Martín descubrió a Jorge y Natalia hablando en la oficina y les increpó de qué estaban hablando. Tanto el instructor de la Marina, como la mujer embarazada, se pusieron sumamente nerviosos sin saber darle respuesta al Capitán de fragata.

“¿Ninguno me piensa decir nada? Parece que interrumpí una conversación importante. Escuché todo”, señaló muy enojado. Sin embargo, todo se trató de una broma por parte del comandante. “Tranquilos, no escuché nada. No tengo la costumbre de escuchar conversaciones ajenas. Pero luego de ver sus caras, me gustaría saber”, afirmó con una sonrisa.

“Me puse mal y me mareé. Jorge me ayudó, pero luego se puso mal”, se excusó Natalia. Sin embargo, cuando Jorge se fue de su despacho, Martín comentó: “Creo que a Jorge le está pasando algo y no me lo quiere decir”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.