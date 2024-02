Ceviche a lo Elvis Tangoa: Cristóbal de Papá en Apuros le manda indirecta a su enemigo 

José Miguel Argüelles da vida a Cristóbal, el hijo del comandante Martín Seminario, en la exitosa novela familiar “Papá en Apuros” de Latina Televisión. Pero, su trama amorosa dentro de la novela dio un giro de 180 grados cuando terminó con Stephanie Quiroz (Paulina Bazán) y besó a Bárbara (Adriana Campos-Salazar), la enamorada de su mejor amigo Elvis Tangoa, interpretado por Jano Baca.

Así que, en una reciente entrevista con Reporte Semanal, José Miguel Argüelles se puso en el papel de Cristóbal Seminario para lanzarle una indirecto a su examigo en “Papá en Apuros”. El joven hizo una ruta del ceviche con el programa de Latina Televisión y, al llegar a un restaurante amazónico, se acordó de Elvis Tangoa (quien es oriundo de la selva). “Ceviche de Elvis Tangoa”, dijo ‘Cristóbal’ entre risas para referirse realmente al ceviche de paita.

Asimismo, el personaje de “Papá en Apuros” comentó a Reporte Semanal que el problema con su mejor amigo fue ocasionado por terceras personas. “Hubo un roce, un problemita que yo creo que fue propiciado por Pedro. Vamos a ver cómo se desenvuelve de este asunto con Elvis”, aseguró.

Cristóbal también aprovechó las cámaras para pedirle nuevamente perdón a Elvis. “Paiche, no fue mi intención, no me di cuenta, no reaccioné, fue un bajón simplemente”, suplicó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.