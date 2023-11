Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, se coronó como Miss Universo 2023 

Este sábado 18 de noviembre, se realizó la 72 edición del Miss Universo, el aclamado certamen internacional. El evento, desarrollado en El Salvador, eligió como Miss Universo 2023 a Sheynnis Palacios, quien se convirtió en la sucesora de R’Bonney Gabriel.

La representante de Nicaragua se posicionó como una de las favoritas durante todo el certamen y, este sábado, demostró todo su talento sobre el escenario. Al final, consiguió el objetivo de alzarse con la ansiada corona de Miss Universo.

El certamen estuvo muy reñido y Nicaragua logró destacar entre las decenas de candidatas. En el Top 5 superó a Tailandia, Australia, Colombia y Puerto Rico. Además, dejó atrás a la Miss Perú, Camila Escribens, quien solo llegó hasta el Top 10 de la competencia.

La candidata peruana, Camila Escribens, participó en la competencia preliminar del Miss Universo. La modelo peruana gritó por todo lo alto el nombre de nuestro país y modeló un vestido de noche y un hermoso traje típico.

El traje típico de Camila Escribens en la preliminar del Miss Universo 2023 representó el Tumi, un cuchillo ceremonial usado por nuestros ancestros, precisamente en las culturas Moche, Sicán, Chimú e Incas. El reconocido diseñador Beto Pinedo vistió a la modelo nacional con un traje que dejó con la boca abierta a más de uno.

Gracias, Universe por permitirme mostrarme tal cual soy, la emoción de ser la representante de tu país en un @MissUniverse no tiene comparación alguna me siento orgullosa de mi trabajo, me siento orgullosa de ser peruana los represente con el alma gracias el salvador 🇵🇪❤️🇸🇻 pic.twitter.com/Wj46sHl9JI