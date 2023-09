Milena Warthon: Así reaccionó la cantante a su interpretación del himno en el Perú vs Brasil

El último martes 12 de setiembre, Milena Warthon fue invitada a cantar el Himno Nacional del Perú en el partido de la selección peruana con su par de Brasil que se realizó en el Estadio Nacional de Lima. Con mucha emoción, la intérprete de “Warmisitay” contó la noticia a sus seguidores. Sin embargo, tras su participación, quedó decepcionada.

Milena Warthon explicó los motivos que le provocaron tristeza tras su interpretación del Himno en la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial FIFA 2026. A continuación, te lo explicamos.

¿Por qué Milena Warthon aseguró estar triste después de su participación en el Perú vs Brasil?

A través de sus historias de Instagram, la joven compartió su tristeza tras no ser enfocada por las cámaras de televisión durante su entonación del Himno Nacional del Perú. Por lo que sus seguidores no lograron verla en las pantallas.

“Aquí, informando desde el Estadio Nacional, su reportera favorita Milena Warthon. Bueno, amigos, informo que vamos 0-0 y que al parecer nadie me vio en la televisión. Pero, bueno, la verdad así a veces pasa en la vida y ya llegaré a mi casa a llorar. Pero, al menos, vamos empate, síííííí”, señaló la artista.

En tanto, en su post de Instagram, la cantante nacional también se refirió a lo sucedido. “Sin duda uno de los momentos más mágicos que me ha regalado la música. Gracias por la oportunidad, valió cada segundo!!! Así no todos me hayan podido ver, yo guardaré este momento en mi corazoncito por el resto de mi vida. Siempre con la frente en alto PERÚ, para el fútbol y para todo”, escribió.