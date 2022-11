Lo últimos conciertos del 2022: ¿Qué artistas vienen?

¡No te lo puedes perder! Estamos a poco de terminar el año. Y qué 2022 hemos disfrutado por los grandes conciertos que se han realizado, donde miles de peruanos disfrutaron las presentaciones de los cantantes internacionales como: Raw Alejandro, Guns N´ Roses, Coldplay, Mon Laferte, Daddy Yankee, Bad Bunny y Artics Monkeys hasta la fecha.

Conciertos que muchos de ellos lograron los ansiados ´sold out´, y que aún faltan más presentaciones para cerrar bien el año.

En esta nota te dejamos todos los detalles de los espectáculos que faltan.

KYGO

Kygo, uno de los DJs más célebres del mundo, actuará en Lima el próximo mes de noviembre. Masterlive, productora responsable de la llegada de la megaestrella noruega, confirmó la feliz noticia para sus miles de fans. Además, trae como invitado especial a Frank Walker

El concierto del DJ Kygo es el próximo 20 de noviembre en el Arena Perú.

Juan Luis Guerra

Juan Luis Guerra vuelve al perú después de cuatro años y esa vez de la mano de la orquesta 4.40. Se presentarán en Lima el próximo 22 y 23 de noviembre. El concierto de Juan Luis Guerra en Perú se realizará en Arena Perú, local que se encuentra ubicado al costado del Jockey Plaza, y la presentación comenzará a las 9.00 p. m.

EMILIA MERMES

La chica brillitos, viene por primera vez al Perú con su gira “TU CREES EN MÍ TOUR”

Emilia Mernes es actualmente una de las artistas urbanas más populares y llega al Perú por primera vez para ofrecer un espectacular concierto. Con grandes hits como: “Un perreito salvaje”, “Q-Lito”, “Rápido y lento”, “La chain”, “Cuatro veinte” y “Como si no importara”, se presenta este 25 de noviembre.

¡Será un gran show! El concierto de Emilia Mernes está programado para las 9:00 p.m en Arena Perú.

HARRY STYLES

El cantante de origen inglés, ex integrante de la famosa banda One Direction, Harry Styles, llegará a Lima para su gira de conciertos llamada “Love On Tour 2022” este 29 de noviembre en el Estadio Nacional.

¿Cuáles son las canciones que componen Harry’s House?

La parte más personal de Harry en un solo álbum, donde muestra sus habilidades de composición y nos regala canciones que llenan el corazón.

“Siento que es una especie de colección de todas mis cosas favoritas y se parece mucho al álbum que siempre quise hacer, así que estoy muy feliz”, confesó Styles en el “Today” montado en la Rockefeller Plaza de Nueva York.

Music For a Sushi Restaurant

Late Night Talking

Grapejuice

As It Was

Daylight

Little Freak

Matilda

Cinema

Daydreaming

Keep Driving

Satellite

Boyfriends

Love Of My Life

MORAT

¡Cambiaron de local!

Ahora los conciertos de Morat en Lima serán en Explanada Olguín, así lo comunicó Teleticket en una publicación de Facebook.

Ante las súplicas de las fans de Morat, la banda colombiana llegará a nuestro país y ofrecerá 3 conciertos en Lima: 29 de noviembre, 30 de noviembre y 01 de diciembre.

David Gueta

Y para cerrar bien el año, la presentación del Dj #1 del mundo, David Guetta, escogió nuestra ciudad para recibir el 2023 en una gran fiesta electrónica en la explanada Olguín Arena Perú.

A sus 54 años, David Guetta, es un referente mundial en la música electrónica y además uno de los productores musicales más cotizados en la actualidad.