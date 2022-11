Víctor Muñoz volteó su silla a los segundos: menor cautivó al cantar “Te amaré”

Mayte Gamonal impresionó a todos los jurados desde el inicio. La menor se presentó en “La voz kids” para demostrar su talento, el cual entrena desde los cinco años.

La concursante viajó con su familia desde Chimbote para pisar el escenario e ingresar a uno de los equipos del programa infantil.

Así, esta noche entonó la popular canción “Te amaré”. De inmediato, Víctor Muñoz volteó su silla. Luego lo hizo Ezio Oliva. Las otras dos entrenadoras estuvieron a punto de apretar el botón rojo, pero finalmente no lo hicieron.

La presentación concluyó en aplausos y, tras escuchar a los especialistas, la menor escogió al intérprete venezolano, quien confió desde el inicio en la estudiante.

“Voltee tan rápido porque el adorno que hiciste al inicio lo tenías super bien. Te fluyó y salió perfecto. Cuando eso pasa, ya tienes claro que la voz será espectacular y hoy, por ejemplo, no me he equivocado”, comentó Víctor Muñoz.

“La voz kids”

“La voz kids” es el programa del gran show de canto de la televisión mundial, el cual volvió por todo lo alto a las pantallas de Latina de forma exclusiva.

En la temporada actual, los entrenadores son Maricarmen Marín, Eva Ayllón, Ezio Oliva y Víctor Muñoz. Ellos tienen la ardua tarea de elegir y guiar a las mejores voces de los niños más talentosos de nuestro país.

Cristian Rivero y Karen Schwarz también son parte del equipo, pero desde la conducción del espacio.