Menor de 9 años cantó “La llorona” y pasó a la siguiente etapa del programa infantil

Tiene 9 años y ya está triunfando. Celeste Mariñas se presentó este jueves en el escenario de “La voz kids” para entonar la canción “La llorona”.

La pequeña concursante fue al programa infantil junto a su familia y sus peluches, con los que juega todo el día haciéndolos pasar como público.

Además del talento para el canto, la estudiante también practica karate, donde recientemente renovó su cinturón de blanco a amarillo.

Una vez en el escenario, Celeste Mariñas entonó la popular canción y, segundos antes de que acabe, Ezio Oliva volteó su silla.

El exintegrante de Ádammo se mostró feliz por haber apretado el botón rojo, el cual le permitió a la concursante pasar a la siguiente etapa. Durante su intervención, el jurado le recomendó a la pequeña que deje el miedo y explore más su voz.

“Qué lindo sentir lo que estoy sintiendo en estos momentos. Ahora tengo la seguridad de que no me equivoqué. Acá tenemos una regla y esa es que no tenemos que perder una buena voz. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que ajustar. Creo que tienes un futuro maravilloso y no había manera de que tu voz no sea parte de este programa”, señaló esta noche.

“La voz kids”

“La voz kids” es el programa del gran show de canto de la televisión mundial, el cual volvió por todo lo alto a las pantallas de Latina de forma exclusiva.

En la temporada actual, los entrenadores son Maricarmen Marín, Eva Ayllón, Ezio Oliva y Víctor Muñoz. Ellos tienen la ardua tarea de elegir y guiar a las mejores voces de los niños más talentosos de nuestro país.

Cristian Rivero y Karen Schwarz también son parte del equipo, pero desde la conducción del espacio.