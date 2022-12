Llegó a la final de “La voz kids”: Douglas Mogollón clasificó tras entonar “Vuélveme a querer”

En esta edición de “La voz kids”, el sabor, la alegría y el baile estuvieron a cargo de Douglas Mogollón, quien, con su talento y desenvolvimiento, ha logrado llegar a la semifinal del programa infantil.

El pequeño de 10 años escogió el tema “Vuélveme a querer” y, nuevamente, hizo gozar a todos los presentes.

“Lo que este niño está logrando es algo bien importante. Lo que has logrado en este tiempo no solo ha sido evolucionar, sino también quitarte esa sobreseguridad. Hoy he visto mucha humildad de ti. Lo has hecho muy bien”, comentó su entrenador Ezio Oliva.

A estas alturas, la decisión de escoger solo a uno está muy difícil, pero tras consultarlo con los otros jurados, el cantante se inclinó por Douglas Mogollón para la gran final del concurso.

“La voz kids”

“La voz kids” es el programa del gran show de canto de la televisión mundial, el cual volvió por todo lo alto a las pantallas de Latina de forma exclusiva.

En la actual temporada, los entrenadores son Maricarmen Marín, Eva Ayllón, Ezio Oliva y Víctor Muñoz. Ellos tienen la ardua tarea de guiar a las mejores voces de los niños más talentosos de nuestro país.

Cristian Rivero y Karen Schwarz también son parte del equipo, pero desde la conducción del espacio.