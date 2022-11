La Voz Kids: El pequeño Eidan cautivó al jurado interpretando “Cabellos Blancos”

Eidan Blas de apenas 9 años llegó al escenario de La Voz Kids desde el distrito de Mala. El pequeño participante aseguró que admira a Pedrito Fernández y busca seguir los consejos del jurado del programa para seguir creciendo en el canto. La canción elegida fue el emblemático vals peruano “Cabellos Blancos” de Carmencita Lara.

Ante la atenta mirada de sus padres y del jurado de La Voz Kids, Eidan inició con algo de nervios como es habitual en los niños de tan corta edad. Sin embargo, con el transcurrir de los minutos fue soltándose y desplegando todo el potencial de su voz. El primero en amagar para dar su aprobación fue Ezio Oliva, aunque no terminó de apretar el botón rojo.

Ya en la última parte de la canción fue la maestra Eva Ayllón quien dio el primero giro de las sillas y luego Víctor Muñoz también se animó. Por su parte, Maricarmen Marín no apretó el botón rojo, pero reconoció el potencial en el pequeño Eidan.

“Con esta canción se me remueve todo, me da como que ganas de llorar y tu voz me generó eso. Tu voz tiene una gran personalidad y eso es muy importante para cualquier artista tener una voz muy especial con personalidad y eso lo tienes tu Eidan y a mi me encantaría que tu voz esté aquí con el equipo de Víctor Muñoz”, manifestó el cantante venezolano.