La Voz Kids: Dayana llegó desde Trujillo y puso a bailar al jurado con un clásico de Corazón Serrano

Dayana Delgado llegó desde Trujillo para demostrar todo su talento para el canto en el escenario de La Voz Kids. La pequeña participante aseguró que en un futuro le gustaría ser una gran diseñadora de modas. Además, el gusto por el canto inculcado por su madre desde los 4 años, ya empezaba a rendir sus frutos.

La pequeña participante le encanta la cumbia y su grupo favorito es Corazón Serrano. “Me gustaría que Corazón Serrano vea mi talento a través de la televisión y muchas personas escuchen mi voz. Por eso saldré al escenario a dar todo de mí para que los entrenadores volteen por mi voz”, manifestó Dayana antes de su presentación.

Transcurrieron apenas algunos segundos de la canción y los gestos en los rostros del jurado hacían presagiar un final feliz para Dayana. La canción continuaba y todo el jurado ya se ponía a bailar. Ezio Oliva y Maricarmen Marín veían con buenos ojos la performance de la participante, pero fue la maestra Eva Ayllón, quien volteó primero. Luego Maricarmen se animó. Ya eran dos entrenadores dando su visto bueno.

La maestra Eva Ayllón y Maricarmen Marín querían sí o sí a la pequeña Dayana en sus equipos. La decisión no fue nada fácil. “Yo tengo un código aquí, no podemos dejar pasar una buena voz, una grandiosa voz, y tu voz me ha hecho voltear. El género no importa, es tu voz”, manifestó la maestra Eva Ayllón a la pequeña participante.

“Me encanta tu voz y me quedé escuchándote. En el mundo tropical hay voces muy similares, hay un estilo tan marcado tan fuerte que todos queremos cantar como o todos queremos hacer como. Es muy importante que tengas un estilo, he sentido algo muy singular, algo muy tuyo”, fue el consejo de Maricarmen a la participante que ya es parte de La Voz Kids.