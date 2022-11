La maestra Eva tras presentación de la pequeña Ximena: “Tu vas a ser muy grande cuando crezcas”

Ante la atenta mirada de su familia y de todo el jurado de La Voz Kids, Ximena Lévano de 14 años interpretó la canción “Contigo a la distancia”, balada romántica de Cristina Aguilera. Desde un inicio la pequeña participante demostró su tremendo talento que tiene para el canto.

Bastaron solo algunos segundos para que parte del jurado del programa demuestre su interés por contar con Ximena en sus equipos. El primero en voltear la silla fue Ezio Oliva, luego se animaron Maricarmen Marín y Víctor Muñoz. Mientras que la maestra Eva Ayllón aún analizaba la espectacular voz de la participante.

Si bien Maricarmen volteó su silla, uno de los integrantes del jurado decidió bloquearla por lo que no tenía oportunidad de tener en sus filas a Ximena. Segundos después, la maestra Eva decidió dar su aprobación.

“Lo haz hecho distinto mamita, tu vas hacer muy grande cuando crezcas. Ojalá que no cambie de opinion tu cerebro cuando sigas creciendo y sigas cultivando esa voz de esa manera. Te necesito en este equipo. Por favor mamita, permíteme verte crecer. Aquí tienes tu equipo”, le indicó la maestra Eva tras la presentación.

Finalmente, Ximena Lévano decidió elegir el equipo de Ezio Oliva y con el sobre y el selfie respectivo, la pequeña ya es parte del programa. “Vine con ganas de divertirme, sin importar el resultado. De verdad no me lo esperaba que los cuatro voltearan y me siento muy feliz”