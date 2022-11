Jurado de la Voz Kids a la pequeña Stephany: “Tienes una gran voz, vas a ir puliéndote”

Stephany Dueñas de apenas 12 años llegó desde la ciudad de Huancavelica para demostrar todo su talento para el canto en el escenario de La Voz Kids. Stephany aseguró que además del canto le gusta la redacción. “Vine a demostrar mi talento porque a veces hay personas que no creen en mí. Entonces aquí estamos para demostrar que podemos”, manifestó la participante antes de su presentación.

La canción elegida por Stephany fue “No hay nadie más” de Sebastián Yatra. Tras un inicio con los nervios habituales, la pequeña participante intentó demostrar todo su potencial. Corrían los segundos y parte del jurado de La Voz Kids parecía aprobar la presentación, pero continuaron con un minucioso análisis. Ezio Oliva fue el primero que amagó con apretar el botón rojo y finalmente no llegó a realizarlo.

La canción terminaba y los entrenadores no parecían estar convencidos con la performance de Stephany. Finalmente, ninguno de los maestros giró las sillas y la niña intentó no llorar, pero fue algo inevitable. Ezio Oliva, Víctor Muñoz, Maricarmen Marín y Christian Yaipén se acercaron a la participante para abrazarla y brindarle sus mejores consejos.

“Es bonito que a tan temprana edad te haya pasado esto, porque tienes una gran voz, simplemente haz estado nerviosa. Este no, es uno de tus primeros no y vas a ir puliéndote. En otra oportunidad vas a venir a romperla. A nosotros nos han cerrado las puertas y no desde los 12 años. Has cantado bonito, pero lo has hecho un poquito abajo”, finalizó Christian Yaipén.