Hicieron bailar a todos: menores entonaron “La bachata” de Manuel Turizo

¡Todo un reto! Alejandra Del Cielo, Fernanda Guevara y Briana Peralta se enfrentaron a un nuevo género en la etapa de batallas de “La voz kids”.

Para las tres menores era una nueva canción en su repertorio, por lo que se esforzaron el doble para llegar preparadas al concurso del último martes. Su entrenadora Eva Ayllón y Lita Pezo, quien está apoyando en los ensayos, las apoyaron en este proceso.

Y llegó el día. Las tres estudiantes se pararon en el escenario y entonaron “La bachata” de Manuel Turizo; sin embargo, solo una pasó al siguiente nivel y ella fue Alejandra Del Cielo.

“Estoy feliz, emocionada y asombrada por lo que he podido lograr. Yo no pensaba hacer las batallas con dos grandes compañeras. Me he dado cuenta de que puedo incursionar en otros géneros”, comentó la menor tras conocer la noticia.

“La voz kids”

“La voz kids” es el programa del gran show de canto de la televisión mundial, el cual volvió por todo lo alto a las pantallas de Latina de forma exclusiva.

En la actual temporada, los entrenadores son Maricarmen Marín, Eva Ayllón, Ezio Oliva y Víctor Muñoz. Ellos tienen la ardua tarea de guiar a las mejores voces de los niños más talentosos de nuestro país.

Cristian Rivero y Karen Schwarz también son parte del equipo, pero desde la conducción del espacio.