Ezio Oliva: “Esta voz se tiene que quedar en La Voz Kids”

Zulema Escate de apenas 13 años, llegó al escenario de La Voz Kids para demostrar todo su talento para el canto. La canción elegida fue “Oye” y ante la atenta mirada de su familia y los entrenadores, la pequeña participante dio inicio a su presentación.

Tras los nervios habituales al comenzar la audición, Zulema fue encontrándose más cómoda y de esa manera desplegó todo su potencial. Los entrenadores analizaban su presentación y ya se podían observar algunos gestos de aprobación.

La maestra Eva y Maricarmen Marín estuvieron cerca de girar sus sillas, pero fue Ezio Oliva quien finalmente apostó por el talento de la pequeña Zulema.

“Me parece muy valioso lo que has hecho hoy, porque cantar una canción que demanda tanto, que de pronto va pasando la canción y vas viendo que no voltean y eso te pone supernervioso. Pero eso lo resolviste muy bien, me parece que tienes un carácter importante. Es una voz, vamos a resolver lo que tenemos que resolver”, manifestó Ezio tras finalizar la presentación

“Lo más importantes es tu actitud y tu fe en tu voz. Cuando te vas a entregar a un tema, el tema te dice que es lo que quiere y tu y tu corazon y tu sentimiento y toda tu piel sabe lo que tiene que hacer. Zulema que te vaya muy bien en la vida”, manifestó la maestra Eva.

Ezio se acercó a Zulema con el clásico sobre donde la participante estampa su nombre. “Bienvenida al equipo Ezio Oliva”