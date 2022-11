John Aniston: Padre de Jennifer Aniston falleció a los 89 años

John Aniston, conocido por su trabajo en la popular telenovela Days of Our Lives, murió a los 89 años el último viernes 11 de noviembre. Su hija, la actriz Jennifer Aniston, de 53 años, confirmó la noticia hoy con una emotiva publicación en sus redes sociales.

“Fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido”, escribió la protagonista de Friends. “Estoy muy agradecida de que te hayas ido al cielo en paz y sin dolor. Y nada menos que el 11 del 11. Siempre fuiste muy oportuno. Ese número tendrá por siempre un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el fin de los tiempos”, seguía un mensaje que ha acompañado con varias fotos junto a su padre.

Jennifer Aniston tenía una relación muy especial con su padre, algo de lo que ha hablado a lo largo de los años. Precisamente, hace unos días la actriz era noticia por una entrevista en la revista Allure, en la que, entre otras cosas, hablaba abiertamente sobre su relación con sus progenitores.

“Creo que el divorcio a mi madre la fastidió mucho”, explicaba Aniston sobre la separación de sus progenitores, en 1980, tras 15 años de matrimonio. “En esa generación no se decía: ‘Ve a terapia, habla con alguien. ¿Por qué no empiezas a microdosificar?’. Vas por la vida y coges a tu hijo con lágrimas en la cara y no tienes ninguna ayuda”.

Aniston estuvo distanciada de su madre durante años y, aunque no sucedió lo mismo con su padre, ese divorcio fue una etapa traumática que tensó las relaciones familiares y la animó a independizarse.

“Mi casa no era una casa divertida para vivir”, decía en la reciente entrevista sobre el apartamento de su familia en Nueva York. “Estuve encantada de salir de allí”. Eso sí, la intérprete hablaba de todos estos problemas en pasado y con una actitud positiva: “Perdoné a mi madre. Perdoné a mi padre. He perdonado a mi familia”.

En esta entrevista también hablaba abiertamente de su deseo de ser madre y cómo lidió con los continuos rumores de embarazo que durante años la asediaron.“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles”, explicaba la actriz.

“Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, haciendo lo que fuera, estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado”, contaba Aniston sobre la lucha que ha mantenido durante décadas contra la infertilidad.