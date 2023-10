Yahaira Plasencia en Jirón Del Humor habla sobre su futuro musical con Sergio George

Después de cuatro años junto al músico Sergio George, Yahaira Plasencia viene trabajando en su carrera musical como solista y este sábado 14 de octubre, la salsera acompañará a todos los televidentes en una divertida secuencia de ‘Jirón del Humor’. Tras su visita al espacio cómico, la ‘reina del toto’ dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar con su ex productor musical en un futuro.

¿Cómo te sentiste al llegar a ‘Jirón del Humor’?

Súper bien, lo máximo de verdad. La gente tiene muy buena vibra aquí son unos capos y tremendas personas… Me gusta bastante la forma en cómo preparan sus secuencias. Además, tienen ese humor callejero que caracteriza a los peruanos.

Acabas de participar en la secuencia ‘La Tóxica, ¿qué nos puedes decir de ese tipo de personas?

El sketch me pareció super divertido, pero no tengo nada que decir en contra de esas personas… Siempre trato de estar rodeada de personas que me suman y me apoyan en mi carrera musical como cantante.

¿Tienes pensado volver a trabajar con Sergio George?

Con Sergio todo está súper bien, nadie puede decir si es que vamos seguir trabajando en un futuro juntos, porque no sabemos lo que pueda pasar. Pero por el momento cada uno está en sus proyectos personales… Yo lo quiero mucho porque he trabajo mucho tiempo con él, y quién sabe y en un momento nos volvamos a juntar.

¿Cuáles son tus próximos planes en la industria musical?

En enero tengo planeado viajar a Miami y Puerto Rico para grabar un disco de música inédita y definitivamente vienen muchas más sorpresas.

Este sábado 14 de octubre no te puedes perder “Jirón del Humor” desde las 10:00 p.m., pues al espacio cómico llegará el cantante de moda ‘Chechito’ para participar de la secuencia ‘Fiesta Chicha’ y también se emitirá la popular secuencia ‘El Guapo del Barrio’.