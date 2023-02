“Esto le pasa a los cochinos”: Un joven peruano se indigna por pasajero que tira su basura por la ventana del bus

Indignado. Así se mostró un joven al ver un usuario arrojaba un desecho por la ventana de un bus. Cada día son más las personas que se suman al cuidado del medio ambiente y en el video que se viralizó en redes se ve al joven peruano dándole una lección al pasajero que tiró su basura del autobús.

El video hasta la fecha acumula 1.4M de vistas y tiene más de 111.4K de likes, en comentarios 3 mil 592. Con el título de “Esto le pasa a los cochinos”, es tendencia en Tik Tok.

Este video es como una advertencia para todas las personas que tienen malos hábitos.

Tik Tok: ¿Cuales fueron las reacciones de las redes sociales?

Tik tok se ha convertido en una plataforma en la que miles de usuarios publican videos de cosas diarias, trends y hasta hechos importantes. Y uno de estos clips se ha viralizado ¿Qué fue lo que sucedió? Pues en el video se muestra la indignación que tiene un joven al ver que alguien arroja desechos al suelo, en respuesta de darle una lección, se acerca a devolverle “El desecho” que había tirado.

Esta acción ha sido elogiada por varios usuarios de las redes sociales, en especial de la plataforma de Tik Tok.

Los comentarios iban desde la crítica para la persona que aventó la basura y los comentarios de ¿cómo es posible que no tenga buenos modales? Debería llevar una bolsa para guardar los residuos que ya no utilizará o que ya no sirven.

“Buena amigo, es algo que quiero hacer siempre, no entiendo cómo no les da roche ensuciar las calles, yo si botó algo me siento una criminal” 😅, escribía @andreasalazar700.



“A mi hija la he acostumbrado a llevar siempre una bolsita, para que ahí ponga sus residuos”. por otro lado una usuario escribía que desde a muy temprana edad enseñaba a su hija a tener bueno modales.