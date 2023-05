¿Qué países visitará Blink-182 en gira por Latinoamérica?

Blink-182 reveló los países que visitará en 2024 durante su gira por Latinoamérica. Como parte del tour global, la banda liderada por Mark Hoppus confirmó que Perú será uno de sus próximos destinos.

Según se informó, la galardonada agrupación se presentará en Lima el 27 de marzo del 2024. Los boletos estarán disponibles desde el viernes 5 de mayo a las 10 de la mañana.

¿Dónde se realizará el concierto de Blink-182 en Lima?

El recinto que albergará el esperado espectáculo de Blink-182 en nuestro país será el Estadio San Marcos. Además, la banda estadounidense se presentará en México, Argentina, Chile y Brasil, Colombia y Paraguay. La gira mundial también incluye paradas por América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

¿Quiénes son los integrantes de Blink-182?

La banda está conformada por Mark Hoppus (voz y bajo), Travis Barker (batería y percusión) y Matt Skiba (voz y guitarra), quien reemplazó al miembro fundador Tom DeLonge en 2015.

¿Cuándo ganó popularidad Blink-182?

La agrupación estadounidense ganó éxito comercial con su tercer álbum, “Enema of the State”, lanzado en 1999. El álbum incluía canciones exitosas como “All the Small Things” y “Adam’s Song”, y ayudó a popularizar la música pop punk a fines de la década de 1990 y principios de 2000.