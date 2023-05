Pintura Roja sobre estado de salud de la Princesita Mily: “Solo un milagro puede devolverle la salud”

La Princesita Mily atraviesa el momento más complicado de su vida. La reconocida cantante nacional está luchando contra una delicada enfermedad. A través de la página de Facebook de Pintura Roja, la agrupación invitó a todos los peruanos a sumarse a una cadena de oración por la salud de la intérprete de “El Teléfono” y “Petiso”.

“Hace aproximadamente un mes recibí una de las noticias más terribles que me dolió tanto como les va a afectar a ustedes. Nuestra princesita Mily está atravesando por el momento más difícil de su vida, luchando con las pocas fuerzas que le queda contra ese enemigo invisible que está al acecho, para atacarnos cuando menos lo esperamos”, se lee en el mensaje que compartió la agrupación en redes sociales.

“No voy a entrar en detalles porque ella tiene la misma escuela de quien escribe. No quiere que nadie sepa del mal que la aqueja, por lo que me disculpo públicamente ya que la maldita enfermedad, no solo afectó su salud sino también su economía y por la responsabilidad que me atañe estoy evaluando hacer un concierto para que el íntegro de lo que se recaude sirva para su tratamiento. Desde ya agradecemos a quienes se sumen para dar mayor realce e ingresos para ella”, agregó.

El mensaje culminó con el pedido de sumarse a una cadena de oración por la salud nuestra querida artista nacional. “Solo un milagro puede devolverle la salud y eso está en manos de Dios, por lo que pido que todos unidos oremos con fe para lograr una Esperanza de vida para nuestra PRINCESITA MILY”.

¿Cómo se puede apoyar a la Princesita Mily?

En la publicación de Pintura Roja se compartió un número de cuenta para apoyar a la cantante. Los que deseen colaborar pueden hacerlo a la cuenta de Milagros Soto Rivas.