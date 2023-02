Milena Warthon: “No saben cuántos NO he tenido que aceptar para llegar hasta aquí”

Milena Wharton conquistó el Festival de Viña del Mar. La cantante peruana consiguió la Gaviota de plata por quedar en el primer lugar de la competencia folclórica con su tema ‘Warmisitay’.

Tras la obtención del trofeo, la intérprete mandó un emotivo mensaje en sus redes sociales sobre lo que significaba este premio para ella. Además, también reflexionó sobre las dificultades que tuvo que atravesar para que su trabajo sea reconocido internacionalmente.

“Ser artista en el Perú no es nada fácil. No saben cuántas veces he tenido que caer y reconstruirme, cuantos NO he tenido que aceptar para llegar hasta aquí”, escribió antes de proceder a agradecer a todos sus fanáticos y al Perú.

“Está gaviota es de todos ustedes, los que han tenido que luchar conmigo, todos los que alguna vez me mandaron un mensaje de aliento, los que disfrutan de mi música, de todas las niñas que me dieron sus cartas y pulseras, de mi familia, de mis mejores amigos, de mi equipo”, agregó.

La joven también comentó que el reconocimiento está dedicado a ”un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad”. Asimismo, explicó que “no vive con los ojos cubiertos” y que cada día lucha con “comentarios racistas, misóginos y más”.

Milena Warthon y la vez que Eva Ayllón la defendió de las críticas

Antes de coronarse ganadora en Festival de Viña del Mar, Milena Warthon participó en La Voz Perú, en el 2021. Luego de una presentación, su entrenadora, Eva Ayllón, le dedicó unas palabras debido a la gran cantidad de críticas que estaba recibiendo en redes sociales.

“Hoy te dicen que te odian, que eres mala, y mañana te van a adorar, porque vas a crecer y vas a ser cada día mejor. Ahí se van a sentir orgullosos y lo que más lamento es que no se van a arrepentir de lo que dijeron, porque creen que tienen la razón”, aseguró la maestra.