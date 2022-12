Ibai Llanos revela su más grande sueño para la Velada del Año: “Si lo consigo, me retiro”

Ibai Llanos consiguió la fama gracias a sus streaming en Twitch. Desde entonces el español ha sabido reinventarse y su evento de boxeo entre creadores de contenido, conocido como la ‘Velada del Año’ es uno de los más conocidos en internet. El streamer ha revelado cuál es su más grande sueño para las próximas ediciones.

Ibai Llanos dio una entrevista a ‘Por fin lunes’, de Riobo y Pandarina, y confesó que le gustaría participar en su propia velada. “Para mí, si participo en mi propia velada, en el nuevo Santiago Bernabéu y salgo con Bad Bunny y gano, yo me retiro”, reconoció.

“Yo sueños tengo, yo voy tirando. Para mí, un sueño, sería ese”, continúa. “¿Lo puedo cumplir? No lo sé, hay cosas que he dicho que eran un sueño y luego se han cumplido, no sé si lo podré hacer, no tengo ni puta idea”, agregó.

Esto es cine 🚬 — KOI (@KOI) December 20, 2022

El también youtuber aclaró que esto es algo muy difícil de lograr, sin embargo, si en algún momento de su carrera lo consigue se sentiría realizado por completo. “Sería cine, a lo mejor no lo hago nunca y no estoy ni cerca eh, pero si me preguntas qué me gustaría, pues hombre, si hago la carta a los Reyes, la hago con todo”, concluyó.

El Real Madrid le contesta a Ibai Llanos

El clip de la entrevista en la que Ibai admite que desea hacer la velada en el estadio del Real Madrid se hizo viral en Twitter. Este hecho ocasionó que la cuenta oficial de la ‘casa blanca’ conteste al vídeo con un emoji de ojos, a lo que el streamer respondió: “No creo ¿no?”

👀 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 20, 2022

Cabe recordar que, Ibai Llanos ya ha tenido la oportunidad de entrevistar a Bad Bunny en su canal de Twitch. En un momento, el intérprete fue consultado sobre el equipo de fútbol español al que apoyaba, el cantante se negó a contestar la pregunta debido a que “eso genera enemistades”.