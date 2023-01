Filtran fotografía de Bad Bunny dándose un beso con Gael García Bernal

Bad Bunny y Gael García Bernal han sido la sensación de las redes sociales en estos últimos días. La estrella del reguetón y el actor mexicano fueron captados dándose un beso apasionado por lo que muchos de sus fanáticos se vienen preguntando el motivo.

La suerte de Bad Bunny de besar a Gael García 🤧 pic.twitter.com/mRwaZzZHfG — Nnnnnn (@Bieber_mylove00) January 25, 2023

Como se recuerda, el cantante nacido en Puerto Rico ha estado alejado de las redes sociales luego del incidente con una de sus seguidoras. Por su parte, Bernal apareció en ‘Hombre lobo por la noche’, un especial de televisión de Marvel, y recibió buenas críticas por su papel como Jack Russell.

Muy poco tiempo después de incendiar las redes se dio a conocer la razón del beso. El ‘Conejo Malo’ y Bernal participarán de la película ‘Cassandro: El exótico’. El nominado al Óscar será el encargado de interpretar a Saúl Armendáriz, el primer luchador abiertamente homosexual.

El autor de temas como ‘Moscow Mule’ será un amigo de ‘Lorenzo’, otro personaje de la cinta. “Todos me trataron increíble, me trataron como un rey”, contó Bad Bunny acerca del rodaje. No es la primera vez su figura está ligada a la actuación, en el pasado apareció en algunos episodios de ‘Narcos: México’ y en ‘Tren Bala’, junto a Brad Pitt.

¿Cuándo se estrena ‘Cassandro: El exótico’, la película de Bad Bunny y Gael García Bernal?

‘Cassandro: El exótico’ se estrenó hace poco en el Festival de Cine de Sundance, en Estados Unidos. El filme cuenta con la participación de Gael García Bernal y Bad Bunny y fue dirigido por Roger Ross Williams, ganador del Óscar por el documental corto ‘Music by Prudence’.

Por el momento se desconoce la fecha de su estreno en salas de cine convencionales, sin embargo, se conoce que estará disponible en Amazon Prime Video en algún momento del año.