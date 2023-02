El sentido mensaje de Milena Warthon tras ganar en Viña del Mar

La cantante peruana Milena Warthon logró consagrarse ganadora de la competencia folclórica en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar 2023, realizado en Chile.

Ella se llevó el triunfo gracias a la interpretación de su canción “Warmisitay”, con la que logró imponerse en la gran final a los representantes de Chile y México.

Horas después de su consagración en tierras chilenas, Milena Warthon utilizó sus redes sociales para mandar un sentido mensaje a todos sus fans. Además de referirse a su triunfo, ella recordó los duros momentos que le ha tocado afrontar.

“Aún estoy procesando todo, todo ha sido una locura. Ayer al recibir la gaviota me puse a reflexionar acerca de todo lo que hemos tenido que pasar hasta llegar hasta este preciso momento. Ser artista en el Perú no es nada fácil. No saben cuántas veces he tenido que caer y reconstruirme, cuántos NO he tenido que aceptar para llegar hasta aquí”, empieza su mensaje.

Ella continuó indicando: “Hoy esta gaviota toma un significado único no solo para mí. Está gaviota es de todos ustedes, los que han tenido que lucharla conmigo, todos los que alguna vez me mandaron un mensaje de aliento, los que disfrutan de mi música, de todas las niñas que me dieron sus cartas y pulseras, de mi familia, de mis mejores amigos, de mi equipo. Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras”.

Milena Warthon concluyó su mensaje con estas sentidas palabras: “Yo no vivo con los ojos cubiertos, día a día lucho con comentarios racistas, misóginos y más. Día a día lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie, ni encajar en ningún ideal. Nosotras somos como somos y eso es más que suficiente. Gracias Festival de Viña, Quinta Vergara y Chile por ser la vitrina que necesitaba para contarle al mundo mi historia, gracias Viña por darme las alas para comerme el mundo. El amor siempre triunfa. ¡Esto recién comienza!”.

Mira aquí el mensaje publicado por Milena Warthon en sus redes sociales: