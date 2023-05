Día de Star Wars: ¿Por qué se celebra el 4 de mayo? 

Los fanáticos de Star Wars tienen una fecha especial en el calendario. El 4 de mayo de todos los años se celebra el ‘Día de Star Wars’, una ocasión especial para rendir homenaje a los aficionados de la saga de películas protagonizadas por Luke Skywalker y Darth Vader.

Como ya es conocido Star Wars es una franquicia que inició en la gran pantalla en 1977, surgida de la menta de George Lucas. Desde el estreno del primer largometraje, su universo se ha extendido a series, videojuegos, juguetes, tres precuelas y cinco secuelas.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo?

La fecha en particular no tiene nada que ver con el creador original, ni con el lanzamiento de la cinta original, sino con un juego de palabras a raíz de una de las frase más reconocidas del guión: “May the force be with you”, que en español se traduce como “Que la fuerza te acompañe”.

La primera parte de este dicho suena similar a “May the fourth”, es decir, “Mayo 4”. Es por esta razón que los fanáticos de esta saga han adoptado este día como una fecha especial. El 4 de mayo también ha sido usado como uno de los días en los que los estudios presentan los proyectos a futuro.

¿Desde cuándo se celebra el Día de Star Wars?

El Día de Star Wars era celebrado por un grupo de fanático pequeño en comparación a ahora. Pese a que se empezó a festejar en 1979, la fecha cobró más notoriedad con la compra de Disney, que en 2013 lo declaró como algo mundial ofreciendo descuentos en los sitios web y maratones de los filmes.

¿Dónde puedo ver todas las series y películas de Star Wars?

Todo el contenido audiovisual de Star Wars puede ser visto en la plataforma de streaming Disney +. La trilogía original está compuesta por ‘Una nueva esperaza’, ‘El Imperio contrataca’ y ‘El regreso del Jedi’. Cabe mencionar que también están disponibles las series como ‘The Mandalorian’, ‘Andor’, ‘The book of Boba Fett’, entre otras.