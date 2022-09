¿Cómo cambió la vida de Shakira y la de sus hijos tras separarse de Gerard Piqué? La cantante rompe su silencio y responde

Tras anunciar su separación de Gerard Piqué en junio de este año, Shakira habló públicamente por primera vez del final de su relación. En la entrevista que brindó para ELLE España, la cantante colombiana aseguró que existió un mal trato de la información por parte de la prensa sobre el tema.

Por otro lado, se refirió a cómo cambió su vida y la de sus hijos tras separarse de Piqué. Según contó, desde que se hizo público el final de su relación la prensa de espectáculos no deja de seguirla en busca de saber más sobre su situación actual.

“Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazi acampando frente a mi casa. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan”, dijo Shakira.

Sobre cómo se tocó su separación en los medios, la colombiana señaló que existió un mal manejo de la información y aseguró que los medios vulgarizaron la relación que tenía con el actual futbolista del Barcelona de España.

“Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos”, agregó.

¿Cómo es su comunicación actual con Gerard Piqué?

Pese a que ya no son pareja, Shakira dejó en claro que sin importar cómo quedaron las cosas con Gerard Piqué seguirá siendo el padre de sus hijos y buscarán llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos.

“Las mujeres somos resilientes. Tenemos esta resiliencia que es innata. Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan”, finalizó.