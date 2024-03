Ximena pide a gritos que Peláez se aleje de su mayonesa por la temible maldición: “No vengas” | El Gran Chef Famosos

José Peláez no sólo se encarga de presentar el programa y acercarse a tener una amena conversación con los participantes. También se ha hecho dueño de temibles maldiciones dentro de la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Los rumores corren, y a través de las temporadas el maleficio de la mayonesa cortada es una realidad.

Por este motivo, Ximena Díaz no quiere que por nada del mundo el conductor se acerque a su estación mientras prepara este ingrediente especial para la salchipapa. “Ay, no. Peláez y su maldición de la corta mayonesas”, expresó. “Cuando hagamos mayonesa no vengas, amigo”, sentenció.

Este sábado 2 de marzo, se vivirá una intensa Noche de Eliminación en la cocina de “El Gran Chef Famosos X2”. Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar; Ximena Díaz y Pancho Cavero; y Austin y Steve Palao vivirán momentos de alta tensión en busca de avanzar a la siguiente etapa.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué duplas han sido eliminadas de “El Gran Chef Famosos X2”?

La primera dupla eliminada de “El Gran Chef Famosos X2” fue el integrado por las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado. En su lugar, ingresaron Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. Aunque, ambos exintegrantes de Arena Hash también tuvieron que despedirse del programa y fueron reemplazados por los hermanos Carolina y Alonso Cano. En tanto, el la siguiente Noche de Eliminación, los Cano también abandonaron la competencia, siendo reemplazados por Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo. Sin embargo, la dupla Skándalo tampoco deleitó al jurado y fue eliminada del concurso culinario. En su reemplazo, ingresaron Angie Arizaga y Jota Benz, quienes lograron vencer la ‘maldición de los nuevos ingresos’ y eliminaron a Damián y El Toyo.