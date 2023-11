Tilsa Lozano sobre sus compañeros de El Gran Chef Famosos: “Esa solidaridad no se ve en ninguna parte” 

“El Gran Chef Famosos” ha demostrado ser un formato de entretenimiento sano para el disfrute de toda la familia de lunes a sábados a través de la señal de Latina Televisión. Y, eso también se ha reflejado en el gran grupo humano que han formado los participantes a lo largo de las cuatro temporadas del programa. Pero, quien lo ha resaltado y vivido en carne propia recientemente fue la modelo Tilsa Lozano.

Como recordamos, la concursante sufrió un accidente durante el manejo de una olla a presión que terminó vertiendo la leche condensada caliente y causándole una quemadura en el brazo. En aquel episodio, emitido hace algunos días, la participante derramó lágrimas porque no sabía si iba a poder continuar con la preparación de la noche y seguir en competencia.

Sin embargo, el apoyo de los miembros del jurado y de sus compañeros la impulsó a terminar de emplatar el postre. Pero, uno de ellos se acercó hasta ella para darle sus mejores vibras y esta acción quedó grabada para siempre en la memoria de la modelo.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre la solidaridad de sus compañeros tras quemadura en “El Gran Chef Famosos”?

La participante, en conversación con Latina Entretenimiento, confesó que el momento más especial que ha vivido hasta el momento en “El Gran Chef Famosos” fue el de la quemadura. Pero no por el hecho en sí, sino por el accionar de sus compañeros.

Tilsa Lozano recuerda perfectamente que Christian Ysla dejó todo lo que estaba haciendo en su cocina para socorrerla. “Él estaba cocinando y dejó todo y fue corriendo a ayudarme sin pensar en que se iba a quemar su comida, sin pensar en que no iba a llegar a emplatar”, aseguró.

Asimismo, la modelo comentó que esta pequeña acción le demostró a ella el “lindo ser humano” que es su compañero. “Fue capaz de dejar de lado sus cosas para venir a ayudar a una persona y esa solidaridad no se ve ninguna parte”, concluyó.

Mira AQUÍ la entrevista a Tilsa Lozano de “El Gran Chef Famosos”

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre su quemadura en “El Gran Chef Famosos?

Con el propósito de llegar hasta la etapa final de “El Gran Chef Famosos”, Tilsa Lozano se enfrentó a una intensa Noche de Eliminación donde tuvo que cocinar un postre peruano: Suspiro a la limeña. Para lo cual, tuvo que calentar leche condensada en una olla a presión. Sin embargo, no supo cómo abrirla correctamente y el manjar hirviendo se le derramó en el brazo, causándole una quemadura.

Al recordar ese momento, Tilsa Lozano confiesa que, por un instante, la idea de abandonar la competencia cruzó por su mente. Pero decidió continuar para demostrar su resiliencia, no solo a su familia y fanáticos, sino a ella misma.

“Soy resiliente no solamente en la cocina, lo he sido siempre mi vida lo que han podido ver y lo que no. Creo que de eso se trata la vida de caerse y levantarse, porque cuando te levantas después de una caída te levantas más fuerte. Te lo prometo”, aseguró la modelo a Latina Entretenimiento.

Escrito por Alejandra Sánchez