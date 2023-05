Susan León protagonizó un emotivo momento al despedirse de ‘El Gran Chef Famosos’

Susan León fue la segunda eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’. La participante protagonizó un emotivo momento luego de despedirse de sus compañeros y del jurado del programa.

Como se recuerda, la artista peruana estuvo sentenciada junto a Millet Figueroa y Patricia Portocarrero por lo que si quería salvarse debía convencer a los tres jurados con su sazón. El reto de la noche fue preparar ceviche, no obstante, no logró convencer a los jueces.

“Volver a la televisión sin envidia es un privilegio. No tengo mucha experiencia en cocina, no me llevo bien con la cocina, por eso, tengo que amarla nuevamente”, comentó conmovida luego de quedar fuera. León también agradeció a sus compañeros y reconoció que había sido “una experiencia maravillosa” conocerlos.

Millet Figueroa y Patricia Portocarrero fueron las salvadas en la noche de eliminación de ‘El Gran Chef Famosos’. Hasta el momento, Susan León y Fiorella Rodríguez han sido las participantes que han abandonado el programa.

El Gran Chef Famosos

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.