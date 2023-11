Susan León promete dar pelea y triunfar en esta nueva temporada: “Puedo superar a Karina, Ricardo y cualquiera”

Vuelve recargada. Susan León fue anunciada este jueves como una de las participantes que volverá a ponerse el mandil. Esta vez en ‘El Gran Chef Famosos: La revancha’, la exmodelo y actriz, quien quedó en el tercer lugar de la primera temporada, regresa con hambre de gloria. Ahora va por el oro y quiere llevarse el premio a casa.

Susan fue anunciada junto a otros primeros participantes. Se trata de Mauricio Mesones, el ‘Loco’ Wagner, Renato Rossini Jr,. El ‘Flaco’ Granda y Mónica Torres. Por ello, en una entrevista con Latina Entretenimiento, confesó que daría todo de sí misma para estar a la altura de la competición, pues sabe que los demás que también fueron escogidos no darán su brazo a torcer.

Pese a que fue una de las primeras eliminadas de ‘El Gran Chef: Famosos’, supo cómo reponerse y llegar hasta el podio. Ahora con su experiencia, sabe cuál es la clave para ganar. “La concentración es el éxito de cualquier persona. Prometo estar super concentrada, super enfocada, con mucha actitud y con muchas ganas”, mencionó.

Asimismo, está al tanto de que no todo se trata de individualidades en la competencia. En algún punto tendrá que traer sus refuerzos. Pero para ella, eso no es problema. Ya tiene en mente a quienes podría convocar. “Me encantan los que han ganado, me gustaría Natalia Salas, Mariella Zanetti y Mónica Zevallos. Creo que ellas cocinan mucho y eso es importante”, acotó. ¿Será la clave para un futuro éxito? Pronto se resolverá esa duda.

¿Qué dijo Susan León sobre Karina Calmet y Ricardo Rondón?

Como se sabe, Susan León se llevó el bronce en ‘El Gran Chef Famosos’. Mientras que Karina Calmet y Ricardo Rondón disputaron la gran final de la primera temporada, quedando en segundo y primer lugar respectivamente. Ahora, la actriz tratará de escribir una nueva historia y asegura que de enfrentarse con ellos los superaría sin ningún problema.

“Puedo superar a Karina a Ricardo, a cualquiera de los participantes que venga a la competencia. La idea es estar enfocado, creer en ti, tener mucha actitud, autoestima arriba y fuerza”, dijo muy confiada Susan León.

¿Se acordó de su papa a la huancaína? El denominado ‘peor plato del día’

En su momento, Susan León realizó una papa a la huancaína que fue duramente juzgada por Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli. Incluso recibió un castigo por preparar ese platillo. Sin embargo, en aquella ocasión, aseguró que su plato no fue el peor y tenía gran sabor. Ahora, la exmodelo ya dio vuelta a la página y mencionó que también preparó grandes potajes en el pasado.

“No sé por qué se acuerdan de mi papa a la huancaína. No lo sé. Acuérdate de mí ceviche, de mi conejo. De las cosas que han funcionado la papa a la huancaína no me acuerdo, pero sí ¿Es un plato fácil no?”, expresó la conductora de TV.