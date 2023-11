“Somos como una familia”: ‘Checho’ Ibarra es eliminado de El Gran Chef Famosos

Este miércoles 29 de noviembre se vivió la temida noche de eliminación en El Gran Chef Famosos. Checho Ibarra, Tilsa Lozano, Gino Pesaressi y Mónica Zevallos se enfrentaron en un intenso desafío para demostrar sus dotes culinarias. Sin embargo, el conductor de Latina Deportes dejó la competencia y se convirtió en el siguiente eliminado del reality de cocina.

Los tres participantes tuvieron un doble reto culinario: ‘Canutos en salsa de trucha’ y ‘causa verde rellena de cangrejo y palta con crujientes de tubérculos’. Tras la preparación del primer plato, el jurado decidió no darle puntaje a ningún famoso porque sus estaciones estaban sucias.

Minutos antes de conocer la decisión del jurado sobre el último plato, los famosos recordaron los momentos épicos de la temporada, entre ellos destacó la quemadura de Tilsa Lozano. Finalmente Peláez dio a conocer el puntaje de cada famoso, quedando Checho Ibarra como eliminado yno llegará a la noche final de la competencia.

Tras conocer el veredicto del jurado y dejar los estudios de “El Gran Chef Famosos”, el conductor de Latina Deportes dijo lo siguiente: “Siempre he estado en grupos y el grupo de aquí es sumamente bárbaro, no solo los que compiten sino también los que trabajan en producción, creo que somos como una familia. La verdad es que siempre uno trata de hacer lo mejor en cada nivel; sin embargo, sin el compromiso de los chicos de producción no lograríamos estar de pie cada día”.

Solo dos participantes lograrán llegar a la final este sábado 2 de diciembre y solo uno de ellos logrará llevarse a casa la preciada olla dorada. Si quieres disfrutar todas tus noches en familia, no te pierdas El Gran Chef Famosos de lunes a viernes desde las 7:45 p.m. y sábados desde las 8:30 p.m. por Latina.