“Si no es con Joaquín, no es con nadie”: Rodrigo Sánchez Patiño demuestra lealtad hacia su dupla en El Gran Chef Famosos X2 [ENTREVISTA]

Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar son una de las duplas que participará en “El Gran Chef Famosos X2“. Ellos fueron anunciados en la conferencia de prensa, la cual se realizó para presentar el nuevo formato del programa culinario donde cocinarán en parejas.

Los reconocidos actores de “Papá en apuros” conversaron en EXCLUSIVA con Latina Entretenimiento y revelaron cómo se han ido organizando en la cocina durante los primeros días de competencia. Ambos fueron muy enfáticos en resaltar el compañerismo que existe para coronarse como los mejores de la temporada.

Además, la dupla se mostró muy enfocada en ganar la competencia y llevarse la ansiada Olla de oro. Ellos hablaron con Latina Entretenimiento y confesaron que participar en la cocina es todo un reto, pues es muy diferente a la actuación.

Se vencerán a sí mismos: Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar se enfocan en mejorar para ganar la temporada

Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar no son ajenos a la casa televisiva. Ambos actores son parte de “Papá en apuros“, la nueva novela de Latina, donde interpretan a “Jorge Arrarte” y “Jhonatan Quiroz” respectivamente.

Si bien sus personajes no están relacionados con el aspecto culinario, ambos comparten varias escenas, por lo que su relación amical traspasó la ficción. La dupla se mostró muy segura de darlo todo en la competencia, y señaló que sus mayores rivales son ellos mismos. “Tenemos que vencernos a nosotros mismos”, comentó Joaquín Escobar.

Amistad que traspasó la ficción: Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar se niegan a participar en El Gran Chef Famosos si uno de ellos falta

Los actores ya fueron parte de la cocina en temporadas pasadas, pues ingresaron como refuerzos de los participantes por un día. Rodrigo Sánchez Patiño ayudó a Tilsa Lozano en “La Revancha” y la modelo pasó a la siguiente ronda. Sin embargo, Joaquín Escobar mandó a sentencia a Susan León, pues la preparación de su pizza no fue aplaudida por el jurado.

Pese a ello, los famosos demuestran la confianza que se tienen como equipo, pues revelaron que no participarán de la competencia, en caso uno de ellos falte. “Si no es con Joaquín, no es con nadie”, resaltó Rodrigo. Ambos confirmaron que su relación amical es muy fuerte y traspasó las grabaciones de “Papá en apuros“.

¿No es como actuar? Rodrigo y Joaquín revela las diferencias entre Papá en Apuros y El Gran Chef Famosos

Rodrigo y Joaquín afirmaron que cocinar en el programa es una nueva experiencia para ellos, pues no se asemeja en nada a la actuación. Esto se resalta al momento de cocinar, pues además de recién conocer los platillos, los famosos tienen el tiempo encima y deben preparar sus platos rápidamente.

Joaquín hizo hincapié en la presión que sienten al cocinar con los minutos en contra. “Es una presión distinta a nuestro trabajo. Acá es algo totalmente ajeno”, indicó.

Jurados a la orden: Duplas Rodrigo y Joaquín agradecidos con el apoyo de los jueces en la cocina

Si bien es un nuevo reto para los actores, ellos confían en su participación en la cocina y resaltan la labor de Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías. La dupla revela que, como en cada temporada, los jueces están alertas a lo que ocurre en las estaciones. “Los jurados siempre están ahí y nos van sugiriendo cosas”, contó Rodrigo.

Además, Rodrigo y Joaquín le contaron a Latina Entretenimiento que no se incomodan cuando el jurado pasa por las estaciones para verificar la preparación. “Cuando te dan un comentario positivo en medio de la preparación es un alivio y nos motiva a seguir avanzando”, cuenta Joaquín. Sin embargo, también los calificaron de exigentes, pues consideran que, en algunas ocasiones, son duros con sus palabras al momento de calificar su plato.

¿Dónde podrán ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

¡Latino! Todos los capítulos de las temporadas de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión, así como en el portal web Latina Play y el app para dispositivos móviles de Latina.