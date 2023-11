¿Regresará a la competencia? Carolina Braedt responde al pedido de los fans de El Gran Chef Famosos

Carolina Braedt sorprendió a todos sus seguidores al aparecer en la cocina de “El Gran Chef Famosos” como una de las retadoras que se enfrentó a los eliminados por un cupo en la cuarta temporada. Y, pese a no conseguirlo, la influencer peruana se robó el corazón de los ‘chefcitos’ y el jurado, quienes quieren verla de regreso en la cocina.

Así que, en reciente entrevista con Reporte Semanal de Latina Televisión, Carolina Braedt respondió a la interrogante sobre su retorno a “El Gran Chef Famosos”. “Lo pensaría, después de ese arroz con mariscos, yo ya no sé cómo voy a darle la cara a todo el mundo que ve ‘El Gran Chef’. Qué vergüenza mi risotto”, aseguró.

Asimismo, recordó que su breve paso por la cocina del programa peruano fue encantador. “Cuando a mí me avisaron para venir a El Gran Chef, yo estaba en París de hecho. Mi pasaje de regreso no era para la fecha (de grabación) y dije: Cambio mi pasaje, voy, me lanzo’”, comentó.

¿Qué pasó con el arroz con mariscos a la norteña de Carolina Braedt en “El Gran Chef Famosos”?

Durante la última noche de batallas culinarias en “El Gran Chef Famosos 4”, el jurado pidió como el segundo plato de la noche un arroz con mariscos a la norteña. Sin embargo, la influencer peruana Carolina Braedt no había preparado este platillo antes y cometió un grave error.

Cuando faltaban pocos minutos para que terminara el tiempo de preparación, la joven echó el agua cruda de los mariscos sobre su arroz, lo cual provocó que no se termine de secar. “Estás complicada. Los mariscos son lo último que debiste echar”, puntualizó el chef Giacomo Bocchio al notar el error.

Al escucharlo, Carolina Braedt hizo una sincera confesión: “A estas alturas estoy demasiado nerviosa. No sé qué hacer. Quiero colar el agua para que salga del arroz”.

