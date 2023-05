¿Peláez copia a Augusto Ferrando?: Patricio Suárez Vértiz y la divertida comparación con el conductor de El Gran Chef Famosos 

Luego de la explicación del primer plato de El Gran Chef Famosos, Patricio Suárez Vértiz le jugó una broma a José Peláez, sin esperar que se la iban a devolver.

Cuando acababa la explicación de la preparación de la Leche de Tigre, el conductor de El Gran Chef Famosos, José Peláez, invitó a cada participante a pasar a sus estaciones. Pero le llamó la atención ver a Patricio Suárez Vértiz y Miguel Vergara que conversaban entre ellos.

“Nos hemos quedado pegados con tu camisa de Trampolín a la fama, buena Carbajal”, bromeó el cantante. Ya en el confesionario volvió a hablar de la prenda usada por Peláez: “Pero con esa camisa de Trampolín, no te pases pues Peláez”.

Peláez no se quedó atrás y le respondió la broma a Patricio: “Yo también me he quedado pegado con usted, mi querido Eddie Munster después de la rehabilitación”, comentó.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vílchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.