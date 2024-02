Patricio Suárez Vértiz y el icónico momento que vivió con Ricardo Rondón en El Gran Chef Famosos

Patricio Suárez Vértiz regresó este viernes a la cocina de “El Gran Chef Famosos”. El participante de la primera temporada fue convocado para la competencia por duplas junto a su amigo Arturo Poma Jr –con quien formó parte de la banda Arena Hash-. Ambos artistas llegaron en reemplazo de las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado.

Como parte de su reincorporación al exitoso programa culinario de Latina Televisión, no se puede dejar de mencionar los mejores momentos protagonizados por Patricio Suárez Vértiz en la primera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Por ello, a continuación, te mencionamos uno de los más icónicos.

El icónico momento que vivió Patricio Suárez Vértiz con Ricardo Rondón en “El Gran Chef Famosos”

Cuando ya tenían varios días en competencia dentro de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos”, los participantes recibieron el reto de cocinar platos arequipeños. El segundo de la noche fue el chupe de camarones.

Pero, antes de iniciar, tuvieron que cumplir con una “difícil” dinámica para saber cuántos camarones podrían utilizar en su preparación. Patricio y Ricardo debían “pescar” camarones de juguetes y, dependiendo de cuántos conseguían en un minuto y medio, esa sería la misma cantidad que se les otorgaría para su respectiva cocción.

Durante la dinámica todo parecía ir bien. Sin embargo, cuando solo faltaban cinco minutos para terminar la preparación, Patricio Suárez Vértiz empujó a su compañero Ricardo Rondón a la piscina, mojándolo por completo. “El sueño de todo el Perú: Se cayó el viejo”, dijo el ex Arena Hash entre risas

“Lo que acabas de hacer, Patricio, no tiene nombre. Eres cruel, malo, dañino. Eso me ha lastimado mir rodilla, mi ojo, mis huesos. Todo me duele (…) La violencia nunca es buena. Mata el alma y la envenena”, aseveró Ricardo Rondón, quien tuvo que cambiarse de vestuario.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Cuáles son las ocho duplas confirmadas para “El Gran Chef Famosos X2”?

Latina Televisión llevará la experiencia gastronómica a un nivel completamente nuevo. El Gran Chef Famosos X2 reunirá a un elenco estelar de ocho duplas dispuestas a desafiar sus habilidades gastronómicas y conquistar la cocina como nunca antes.

Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño; los esposos Ximena Díaz y Pacho Cavero; las hermanas Josetty y Génesis Hurtado; los amigos Damián y el Toyo; los actores Denisse Dibós y Marco Zunino; las hermanas Marisol y Celine Aguirre; el modelo Austin y su padre Steve Palao; y los amigos Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo aceptaron el reto de sumarse a “El Gran Chef Famosos X2“.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos X2”?

La primera dupla eliminada de “El Gran Chef Famosos X2” fueron las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado. En su lugar, ingresaron los amigos Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr.