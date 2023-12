Para no creer: ‘Flaco’ Granda confesó que nunca ha visto “Ratatouille”, pese a que Remy es su cábala | El Gran Chef Famosos

Giancarlo ‘Flaco’ Granda se convirtió en una de las grandes revelaciones de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” gracias a su gran carisma y los comentarios deportivos propios de su profesión periodística. Y, pese a no llegar a la recta final de la competencia, se ganó el cariño de los ‘chefcitos’. Por ello, fue convocado nuevamente para cobrar su revancha en la cocina de Latina.

En su regreso a la competencia, el ‘Flaco’ decidió traer nuevamente a la pequeña rata Remy de la conocida película “Ratatouille” para que le diera nuevamente suerte. Aunque, hace pocos días, el periodista deportivo reveló que nunca ha visto la cinta de Disney donde este personaje es el protagonista.

En entrevista con El Comercio, ‘Flaco’ Granda mencionó que supo de la película gracias a sus seguidores; pero aún no se ha dado el tiempo de verla. “Surgió porque la gente me vaciló con el chef Linguini de la película “Ratatouille”. Yo ni siquiera había oído hablar de él. Hasta el día de hoy no he visto la película”, aseguró el periodista.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León.