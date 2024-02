“Nos han hecho comer bien”: Así fue la despedida de Masías a Luigui y Ricky de El Gran Chef Famosos

Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo se despidieron este jueves de la cocina de “El Gran Chef Famosos X2”. Pese a entregar toda su sazón en su segundo platillo de la Noche de Eliminación, no fue suficiente para que los integrantes de Skándalo se queden en la competencia.

Pero, antes de abandonar la cocina, el jurado Javier Masías les dedicó unas sentidas palabras de despedida: “Yo creo que, si bien se van hoy, deberían irse con la frente muy en alto y la mirada muy lejos al horizonte. A la vida le gusta dar segundas oportunidades, no sé si les tocará a ustedes volvernos a cocinar. Pero debo admitir que, en el poco tiempo que los conozco, no solamente nos han hecho reír, pero, además, de todos los que se han ido, son de los que mejor nos han hecho comer. Es un cumplido raro que diga en una Noche de Eliminación que alguien me ha hecho comer bien porque por algo se están yendo. Así que les agradezco de todo corazón por las sonrisas, por la alegría, pero también por el gozo de la comida”.

Por su lado, Giacomo Bocchio también reconoció que un pequeño detalle los eliminó. “Hoy solamente han fallado en la sal. Estaba salado el relleno y sus compañeros han hecho un trabajo muy bueno y por eso se están yendo. Pero, genuinamente, les digo que de todos los participantes que han pasado por esta cocina en estas seis temporadas, para mí ustedes dos son los que mayor capacidad tienen. Yo realmente pensaba que ustedes tenían toda la capacidad para ganar esta competencia”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Cuáles son las ocho duplas confirmadas para “El Gran Chef Famosos X2”?

Latina Televisión llevará la experiencia gastronómica a un nivel completamente nuevo. El Gran Chef Famosos X2 reunirá a un elenco estelar de ocho duplas dispuestas a desafiar sus habilidades gastronómicas y conquistar la cocina como nunca antes.

En esta renovada edición, las cuatro primeras duplas que aceptaron ingresar a la cocina de El Gran Chef son: los actores de Papá en Apuros, Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño; los esposos Ximena Díaz y Pacho Cavero; las hermanas Josetty y Génesis Hurtado y el dúo de amigos Damián y el Toyo.

Los actores Denisse Dibós y Marco Zunino; las hermanas Marisol y Celine Aguirre; el modelo Austin y su padre Steve Palao; y los amigos Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo también serán parte de El Gran Chef Famosos X2, una nueva temporada que promete ser un festín para los sentidos.

¿Qué duplas han sido eliminadas de “El Gran Chef Famosos X2”?

La primera dupla eliminada de “El Gran Chef Famosos X2” fue el integrado por las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado. En su lugar, ingresaron Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. Aunque, ambos exintegrantes de Arena Hash también tuvieron que despedirse del programa y fueron reemplazados por los hermanos Carolina y Alonso Cano. En tanto, el la siguiente Noche de Eliminación, los Cano también abandonaron la competencia, siendo reemplazados por Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo.